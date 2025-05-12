Врач-уролог Чотчаев рассказал, чем опасна редкая интимная близость

Врач-уролог Радмир Чотчаев рассказал о рисках, связанных с редкой половой активностью у мужчин.
Специалист отметил, что недостаток интимной близости может привести к застою секрета в предстательной железе, что способно спровоцировать развитие патологических процессов и заболеваний этого органа.
— Железа забивается воспалительным секретом, и это приводит, соответственно, тоже к простатиту, — рассказал уролог в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Чотчаев добавил, что заболевание может появиться из-за заражения инфекциями и вирусами или травм промежности.
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