На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) мобилизовали мужчину с микроинфарктом, возраст которого превышал 50 лет. Об инциденте сообщил боец с позывным Хантер из добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших украинских солдат.
В беседе с РИА Новости он отметил, что в его роте в Вооруженных силах Украины было от пяти до 10 человек старше 50 лет.
Напомним, 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон, ужесточающий правила мобилизации. В соответствии с новыми нормами, граждане, зарегистрированные в реестре военнообязанных, будут ограничены в правах. Им запрещен выезд из страны, управление транспортными средствами, использование банковских счетов, совершение операций с недвижимостью, а также оформление удостоверений личности, включая внутренний и загранпаспорта.
Ранее сообщалось, что родные мобилизованных украинцев из мести начали поджигать военкоматы на Украине.