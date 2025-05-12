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ТЦК на Украине мобилизовал мужчину старше 50 лет с микроинфарктом

На Украине 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.

Источник: Аргументы и факты

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) мобилизовали мужчину с микроинфарктом, возраст которого превышал 50 лет. Об инциденте сообщил боец с позывным Хантер из добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших украинских солдат.

В беседе с РИА Новости он отметил, что в его роте в Вооруженных силах Украины было от пяти до 10 человек старше 50 лет.

Напомним, 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон, ужесточающий правила мобилизации. В соответствии с новыми нормами, граждане, зарегистрированные в реестре военнообязанных, будут ограничены в правах. Им запрещен выезд из страны, управление транспортными средствами, использование банковских счетов, совершение операций с недвижимостью, а также оформление удостоверений личности, включая внутренний и загранпаспорта.

Ранее сообщалось, что родные мобилизованных украинцев из мести начали поджигать военкоматы на Украине.