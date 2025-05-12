ТЦК на Украине мобилизовал мужчину старше 50 лет с микроинфарктом

Напомним, 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон, ужесточающий правила мобилизации. В соответствии с новыми нормами, граждане, зарегистрированные в реестре военнообязанных, будут ограничены в правах. Им запрещен выезд из страны, управление транспортными средствами, использование банковских счетов, совершение операций с недвижимостью, а также оформление удостоверений личности, включая внутренний и загранпаспорта.