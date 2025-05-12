К тушению пожара на островной части Хабаровска привлекли авиацию

11 мая в Хабаровске ознаменовалось серией пожаров. Первые сигналы о небольших возгораниях на островах Дачный и Кабельный стали поступать ближе к полудню. Оперативные группы спасателей МЧС России, дежурившие на левом берегу краевого центра в рамках пожарных постов, немедленно выехали на место происшествия. Вскоре к ним на помощь прибыла группа огнеборцев МЧС России на катере. Распространению пламени способствовали порывистый ветер и отсутствие дождей. Огонь стремительно охватывал высохшую траву, создавая угрозу для дачных построек. Для обеспечения защиты строений на острове Кабельный было принято решение о задействовании авиации. Вертолет МИ-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством оказал помощь пожарным. Он выполнил 20 сбросов воды в зону горения общим объемом 300 тонн. С наступлением ночи воздушное судно прекратило работу, однако наземные силы в составе 32 человек продолжили тушение оставшихся очагов. Окончательно работы по ликвидации пожара были завершены около 3 часов ночи. Общая протяженность выгоревшей территории составила более 20 километров. Причины возникновения пожара будут установлены специалистами МЧС России.