К тушению пожара на островной части Хабаровска привлекли авиацию

Ежедневно в Хабаровском крае фиксируются случаи горения сухой растительности. И эти выходные и праздничные дни не стали исключением. За 4 дня подразделения пожарной охраны 79 раз выезжали на тушение ландшафтных пожаров в населенных пунктах и их окрестностях. За прошедшие сутки системами космического мониторинга выявлено 29 термических аномалий. Наибольшее их количество зарегистрировано в Хабаровском, Амурском, Верхнебуреинском, Нанайском, Солнечном и имени Лазо районах. Однако самые крупные возгорания произошли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сотрудники отдела дознания Госпожнадзора МЧС России выясняют обстоятельства пожара, случившегося 9 мая в садовом обществе «Ветеран-1» на Хумминском шоссе в Комсомольске-на-Амуре. В результате инцидента огонь полностью уничтожил восемь дачных домов, два из которых использовались. Огненная стихия распространилась на территорию около 5 гектаров. У специалистов МЧС России рассматриваются различные гипотезы о причинах возгорания, включая небрежное обращение с огнём и преднамеренный поджог, что особенно актуально в условиях действующего противопожарного режима.
В настоящее время эксперты занимаются выяснением всех деталей произошедшего. Информация о пожаре поступила в службу спасения около полудня. По словам очевидца, причиной возгорания стала сухая трава. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. К моменту прибытия пожарных расчётов пламя охватило несколько заброшенных зданий и продолжало распространяться.
Сильное задымление затрудняло процесс тушения. Для эффективной борьбы с огнём потребовалось привлечение дополнительных сил. Для обеспечения безопасности работ энергетики отключили электроснабжение во всем СНТ. На полную ликвидацию пожара потребовалось около восьми часов. В операции было задействовано 11 единиц спецтехники и 37 спасателей.
11 мая в Хабаровске ознаменовалось серией пожаров. Первые сигналы о небольших возгораниях на островах Дачный и Кабельный стали поступать ближе к полудню. Оперативные группы спасателей МЧС России, дежурившие на левом берегу краевого центра в рамках пожарных постов, немедленно выехали на место происшествия. Вскоре к ним на помощь прибыла группа огнеборцев МЧС России на катере. Распространению пламени способствовали порывистый ветер и отсутствие дождей. Огонь стремительно охватывал высохшую траву, создавая угрозу для дачных построек. Для обеспечения защиты строений на острове Кабельный было принято решение о задействовании авиации. Вертолет МИ-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством оказал помощь пожарным. Он выполнил 20 сбросов воды в зону горения общим объемом 300 тонн. С наступлением ночи воздушное судно прекратило работу, однако наземные силы в составе 32 человек продолжили тушение оставшихся очагов. Окончательно работы по ликвидации пожара были завершены около 3 часов ночи. Общая протяженность выгоревшей территории составила более 20 километров. Причины возникновения пожара будут установлены специалистами МЧС России.
По данным МЧС России, основной фактор возникновения природных пожаров весной — человеческая деятельность. Небрежное использование открытого огня, несанкционированное разведение костров и неконтролируемое сжигание сухой травы и отходов на открытых пространствах являются частой причиной масштабных пожаров. Особенно быстро огонь распространяется при сильном ветре в тех местах, где не была своевременно выполнена уборка горючих материалов и засохшей растительности, таких как заброшенные дачные участки, пустыри и придорожные зоны.
В данный момент в 12 муниципалитетах региона введен специальный противопожарный режим, который полностью запрещает разведение костров и сжигание мусора и травы!
Стоит напомнить, что нарушение правил пожарной безопасности во время действия особого режима влечет за собой административные штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 80 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф до 800 тысяч рублей. Более того, уничтожение или повреждение чужой собственности или лесных насаждений по неосторожности влечет за собой уголовное преследование.