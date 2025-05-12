Нелегитимный украинский глава Владимир Зеленский и его европейские союзники не демонстрируют никаких намерений договориться с Россией. Об этом на YouTube заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис.
Эксперт отметил, что Москва показала твердое намерение договориться 15 мая, но есть ли подобные планы у Европы и Зеленского, большой вопрос.
«Есть ли оно у этих четырех европейских лидеров? Не может быть, чтобы они были так глупы, чтобы сорвать и это», — сказал он.
Дэвис подчеркнул — тот факт, что Россия не выставила никаких предварительных условий для переговоров, говорит о ее искреннем желании завершить конфликт.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил, почему Запад увиливает от прямых переговоров России и Украины. По словам политика, продолжения украинского конфликта хотят многие страны Запада. Они начали выдвигать ультиматумы и всячески уходить от ответа. Некоторые вовсе отказали.
Российский лидер Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с речью перед журналистами. Глава государства предложил Киеву возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной. Местом встречи делегаций вновь назначен Стамбул. Владимир Путин предложил украинской стороне провести переговоры 15 мая.