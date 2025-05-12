Воронежский губернатор уверен, что игроки «Факела» не опустят руки

Единственный гол встречи на 22-й минуте забил полузащитник гостей Дмитрий Воробьёв. Этот результат поставил точку в борьбе «Факела» за выживание в элите.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал заявление после вылета «огнеопасных» из РПЛ. В своем телеграм-канале, он выразил мнение, что команда останется должна своим болельщикам:
— «Факел» остается должен своим болельщикам за неизменную поддержку в уходящем сезоне, несмотря на результаты команды. Но клуб уже переписал историю, подарив нам три сезона подряд в Российской Премьер-лиге. То ли еще будет!
Глава региона поблагодарил болельщиков за трогательный перфоманс, посвященный 80-летию Великой Победы и выразил надежду, что игроки нашей футбольной команды «не опустят руки и две последние игры в чемпионате проведут достойно ради лучших болельщиков в стране».
Напомним, что сейчас клуб занимает последнее, 16-е место, имея в активе 16 очков. Отставание от находящегося в зоне стыковых матчей «Пари Нижнего Новгорода» составляет 7 баллов, что делает невозможным даже теоретическое спасение.
Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о планах в случае вылета ФК из РПЛ.