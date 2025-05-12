Ограничения на посещение лесов действуют почти по всей Беларуси

Аналогичная ситуация сложилась еще в двух областях — Гродненской и Гомельской, где также только по три района окрашены на карте зеленым цветом, то есть они являются открытыми. В Гродненской области это Берестовицкий, Волковысский и Свислочский, а в Гомельской — Жлобинский, Мозырский и Рогачевский.