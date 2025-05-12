Ограничения на посещение лесов действуют почти по всей Беларуси

МИНСК, 12 мая — Sputnik. В Беларуси достаточно много регионов, в которых действуют ограничения на посещение лесов — несмотря на ощутимое похолодание и периодические осадки, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.
Так, в Минской области всего три района считаются полностью открытыми для посещение лесных массивов: это Пуховичский, Стародорожский и Червенский. Остальные регионы Минщины до сих пор под ограничениями из-за третьего класса пожарной опасности.
Аналогичная ситуация сложилась еще в двух областях — Гродненской и Гомельской, где также только по три района окрашены на карте зеленым цветом, то есть они являются открытыми. В Гродненской области это Берестовицкий, Волковысский и Свислочский, а в Гомельской — Жлобинский, Мозырский и Рогачевский.
В Брестской области пять «зеленых» районов (Брестский, Жабинковский, Каменецкий, Кобринский, Малоритский), столько же и в Витебской (Браславский, Верхнедвинский, Городокский, Докшицкий и Полоцкий). В остальных регионах этих двух областей до сих пор действуют ограничения из-за риска лесных пожаров.
В Могилевской области открытых районов гораздо больше — 8, это Белыничский, Бобруйский, Быховский, Кировский, Кличевский, Круглянский, Могилевский и Шкловский. В других районах области действует третий класс пожарной опасности и ограничение на посещение лесных массивов.
Во время ограничений запрещено разводить в лесах костры, организовывать и проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Это лишь временные меры, они могут быть сняты с изменением погодных условий.
Нарушителям запретов может грозить штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).