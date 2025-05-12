Жители трех населенных пунктов Чукотки почувствовали подземные толчки

Жители нескольких населенных пунктов Анадырского муниципального района Чукотки могли почувствовать подземные толчки. Как заявили в ГУ МЧС России по региону, на территории Чукотского автономного округа произошло землетрясение магнитудой 5,7.
В ЕДДС Анадырского муниципального района уточнили, что сейсмособытие ощущалось в селах Мейныпильгыно и Алькатваам, а также посёлке Беринговский.
«Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Жалоб от населения не поступало», — добавили в ведомстве.
Накануне стало известно о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло в 39 километрах от Северо-Курильска.