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Жители трех населенных пунктов Чукотки почувствовали подземные толчки

Объекты ЖКХ и ТЭК работают в штатном режиме после землетрясения на Чукотке, сообщили в МЧС.

Источник: Аргументы и факты

Жители нескольких населенных пунктов Анадырского муниципального района Чукотки могли почувствовать подземные толчки. Как заявили в ГУ МЧС России по региону, на территории Чукотского автономного округа произошло землетрясение магнитудой 5,7.

В ЕДДС Анадырского муниципального района уточнили, что сейсмособытие ощущалось в селах Мейныпильгыно и Алькатваам, а также посёлке Беринговский.

«Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Жалоб от населения не поступало», — добавили в ведомстве.

Накануне стало известно о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло в 39 километрах от Северо-Курильска.