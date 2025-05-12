Рабочая неделя продлится три дня: россиянам напомнили о выходных в июне

Недавно российский депутат Борис Чернышов выступил с инициативой по установлению «семейных часов». Предлагается сократить один рабочий день на неделе для отцов-одиночек и женщин с детьми. Вице-спикер Госдумы считает, что «семейные часы» могут быть установлены в утреннее или вечернее время. Всё зависит от работодателя. Таким образом родители смогут провожать детей на тренировки, помогать с учебой и уделять ребенку больше времени.