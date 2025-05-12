Рабочая неделя продлится три дня: россиянам напомнили о выходных в июне

В июне россиян ждут продолжительные выходные, приуроченные к празднованию Дня России. Выходной день, который обычно выпадает на 8 марта, был перенесён на 13 июня. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».
По её словам, следующие продолжительные выходные будут с 12 по 15 июня. Они связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня был перенесён с 8 марта в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации.
Юлия Санина также отметила, что рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня — с 9 по 11 июня. При этом рабочий день 11 июня будет сокращён на один час.
Недавно российский депутат Борис Чернышов выступил с инициативой по установлению «семейных часов». Предлагается сократить один рабочий день на неделе для отцов-одиночек и женщин с детьми. Вице-спикер Госдумы считает, что «семейные часы» могут быть установлены в утреннее или вечернее время. Всё зависит от работодателя. Таким образом родители смогут провожать детей на тренировки, помогать с учебой и уделять ребенку больше времени.
Ранее KP.RU рассказывал, что будут изучать на уроках «Семьеведения». На эти занятия планируют приглашать психологов и многодетные пары. Программа «Семьеведения» еще не утверждена, однако готов проект тематической структуры курса. Его на днях представили в Госдуме сотрудники Института воспитания (участвуют в разработке). Предлагают четыре модуля: «Ценности и традиции семьи», «Отношения в семье», «Благополучие и здоровье семьи» и «Сопровождение и поддержка семьи».
Также КПРФ внесла в Государственную Думу новый проект Трудового кодекса, который предлагает ограничить продолжительность рабочего времени 30 часами в неделю. Государственная Дума предложила изменить Трудовой кодекс Российской Федерации. В частности, депутаты хотят уточнить понятие отпуска и разделить ежегодный оплачиваемый отпуск на обычные и специальные виды.
Депутаты предложили также ввести поддержку для граждан, получивших медали СССР за труд во время Великой Отечественной войны. Льготы также могут предоставить и детям, которым на момент окончания боевых действий было менее 18 лет.