Адвокат Байрам: обвинение требует на 30 дней продлить домашний арест Гуцул

Позже Гуцул сделала заявление через своего адвоката, сообщив, что ее пытаются устранить из-за особого статуса автономии в составе Молдавии. Гуцул добавила, что судебные процессы против нее фальсифицируются со стороны властей страны, чтобы в конечном итоге лишить автономию независимости.