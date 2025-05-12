Адвокат Байрам: обвинение требует на 30 дней продлить домашний арест Гуцул

Представители прокуратуры требуют продлить еще на 30 дней домашний арест для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по делу о финансировании ее избирательной кампании в 2023 году. Об этом ТАСС сообщила адвокат политика Наталья Байрам.
«Сторона обвинения попросила продления домашнего ареста еще на 30 дней. Сегодня суд рассмотрит этот запрос», — сказала юрист.
Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что решение кишиневского суда о ее аресте обезглавило Гагаузию. Также политик поблагодарила сторонников за поддержку.
Позже Гуцул сделала заявление через своего адвоката, сообщив, что ее пытаются устранить из-за особого статуса автономии в составе Молдавии. Гуцул добавила, что судебные процессы против нее фальсифицируются со стороны властей страны, чтобы в конечном итоге лишить автономию независимости.