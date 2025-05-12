Более 150 стран пригласили в Москву на встречу по безопасности

Ранее в Сети появилась информация о том, что компании из США примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году. Хотя после 2021 года присутствие американских фирм в мероприятии сократилось, представители деловых кругов зарубежной страны все же продолжают посещать его.