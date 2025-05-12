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Более 150 стран пригласили в Москву на встречу по безопасности

Россию посетят представители порядка 150 государств и более 20 международных организаций в рамках 13-й встречи по вопросам безопасности. Об этом в понедельник, 11 мая, рассказали в пресс-службе Совета Безопасности РФ.

Россию посетят представители порядка 150 государств и более 20 международных организаций в рамках 13-й встречи по вопросам безопасности. Об этом в понедельник, 11 мая, рассказали в пресс-службе Совета Безопасности РФ.

Мероприятие состоится в Москве 27−29 мая под председательством секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.

На данный момент приглашения уже отправили странам Глобального Юга и Востока, странам Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Кроме того, на встрече предполагается присутствие государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и руководств более 20 международных компаний.

По данным пресс-службы ведомства, основной темой форума будут вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности, передает ТАСС.

Ранее в Сети появилась информация о том, что компании из США примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году. Хотя после 2021 года присутствие американских фирм в мероприятии сократилось, представители деловых кругов зарубежной страны все же продолжают посещать его.