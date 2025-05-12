«Сплочение нации»: Трамп опубликовал «важный и влиятельный» пост

13 мая в США будет подписан исполнительный указ, который станет одним из самых значимых в истории страны. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил президент Штатов Доналд Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, указ направлен на снижение цен на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты в США на 30−80 процентов. Он подчеркнул, что высокие цены на лекарства в Штатах, которые в пять-десять раз превышают стоимость тех же препаратов в других странах, долгие годы оставались необоснованными. Трамп отметил, что фармацевтические компании объясняли это затратами на исследования, однако, по его мнению, это несправедливо возлагало бремя расходов на американцев.
— Я буду вводить политику наибольшего сплочения нации, в соответствии с которой Соединенные Штаты будут платить такую же цену, как и государство, которое платит самую низкую цену где-либо в мире, — заявил Трамп.
По словам президента, это позволит добиться справедливости для американцев, сократить расходы на здравоохранение и сэкономить триллионы долларов.
В начале весны Трамп ввел пошлины на практически все страны мира. Однако влияние их на РФ минимально и имеет косвенный характер. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.