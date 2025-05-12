«Сплочение нации»: Трамп опубликовал «важный и влиятельный» пост

По его словам, указ направлен на снижение цен на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты в США на 30−80 процентов. Он подчеркнул, что высокие цены на лекарства в Штатах, которые в пять-десять раз превышают стоимость тех же препаратов в других странах, долгие годы оставались необоснованными. Трамп отметил, что фармацевтические компании объясняли это затратами на исследования, однако, по его мнению, это несправедливо возлагало бремя расходов на американцев.