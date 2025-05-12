В Новосибирске бывший президент СО РАН Асеев обжаловал отказ в снятии судимости

Бывший президент Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Асеев обратился в Советский районный суд Новосибирска с жалобой на постановление об отказе в отмене условного осуждения и снятия судимости. Напомним, что в середине июня 2023 года его признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком три года и штрафом в 500 тысяч рублей.