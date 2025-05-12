В Новосибирске бывший президент СО РАН Асеев обжаловал отказ в снятии судимости

Бывший президент Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Асеев обратился в Советский районный суд Новосибирска с жалобой на постановление об отказе в отмене условного осуждения и снятия судимости. Напомним, что в середине июня 2023 года его признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком три года и штрафом в 500 тысяч рублей.
— Суд отказал экс-президенту СО РАН Асееву в отмене условного осуждения и снятии судимости, — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
К слову, Асеев не в первый раз пытался обжаловать решение. В частности, в апреле 2025 года ему в этом также было отказано.
Добавим, что ученого судили за то, что он убедил коллег реконструировать и предоставить ему коттедж для служебных целей. Затем он незаконно приватизировал дом в пользу дочери. Ущерб государству оценили в 46 млн рублей.