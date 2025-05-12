В Новосибирске за день выдворено рекордное число мигрантов

В Новосибирске выдворено рекордное количество иностранных граждан в течение одного дня. Об этом в понедельник, 12 мая сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
По данным ведомства, впервые в этом году за один день при сопровождении сотрудников органов принудительного исполнения из страны были выдворены 53 нелегальных мигранта, среди которых граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
Абсолютное большинство тех, кому пришлось покинуть России, нарушили режим пребывания на территории страны, отмечают в ведомства. В частности, у иностранцев отсутстввали документы, подтверждающие право пребывания в РФ.
«У одного — зафиксировано повторное административное правонарушение, которое повторилось в течение одного года», — уточнили в пресс-службе ГУ ФССП.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в МВД создадут новую службу по контролю за миграционными процессами.