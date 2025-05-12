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Новые дорожные знаки могут появиться в России

Беспилотники будут обозначены специальными предупреждениями, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В ходе разработки законопроекта об использовании высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) законодатели обсуждают введение новых знаков. Социальный знак предупредит о возможном проезде беспилотника.

Более десяти аварий с участием таких авто произошло с их появлением на дорогах. Кто должен возмещать ущерб при этом — закон не поясняет. Принято решение заполнить пробел в ПДД. Так, по одной из версий, такие авто будут выделяться среди другого транспорта установленным на заднем стекле или крышке задней двери специальным знаком.

Этот знак получит наименование «Автономное управление» в виде равностороннего треугольника белого цвета, в который вписана буква «А» черного цвета. Операторы беспилотных автомобилей также могут размещать свои «авторские» знаки.

Как уточняет «Парламентская газета», когда беспилотные авто окончательно утвердятся на дорогах, у них исчезнут операторы. Это потребует новых усилий. Возможно появление специальной дорожной разметки, которая будет оповещать о потенциальной опасности наряду с дорожными знаками.