Новые дорожные знаки могут появиться в России

В ходе разработки законопроекта об использовании высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) законодатели обсуждают введение новых знаков. Социальный знак предупредит о возможном проезде беспилотника.
Более десяти аварий с участием таких авто произошло с их появлением на дорогах. Кто должен возмещать ущерб при этом — закон не поясняет. Принято решение заполнить пробел в ПДД. Так, по одной из версий, такие авто будут выделяться среди другого транспорта установленным на заднем стекле или крышке задней двери специальным знаком.
Этот знак получит наименование «Автономное управление» в виде равностороннего треугольника белого цвета, в который вписана буква «А» черного цвета. Операторы беспилотных автомобилей также могут размещать свои «авторские» знаки.
Как уточняет «Парламентская газета», когда беспилотные авто окончательно утвердятся на дорогах, у них исчезнут операторы. Это потребует новых усилий. Возможно появление специальной дорожной разметки, которая будет оповещать о потенциальной опасности наряду с дорожными знаками.