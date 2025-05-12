Новые дорожные знаки могут появиться в России

Более десяти аварий с участием таких авто произошло с их появлением на дорогах. Кто должен возмещать ущерб при этом — закон не поясняет. Принято решение заполнить пробел в ПДД. Так, по одной из версий, такие авто будут выделяться среди другого транспорта установленным на заднем стекле или крышке задней двери специальным знаком.