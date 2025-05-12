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В России разработают стандарт о русской кухне

Минпромторг РФ планирует разработать стандарт о русской кухне.

В России хотят разработать стандарт о русской кухне, передает ТАСС.

По словам статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, Минпромторг видит огромный потенциал в развитии русской кухни, и сегодня создается рабочая группа для ее популяризации.

«В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт», — сказал Чекушов.

Он пояснил, что на государственном уровне нет подробного описания термина «русская кухня», однако русская кухня является неотъемлемой частью культурного наследия.

Замминистра добавил, что в развитии русской кухни и общественного питания есть огромный потенциал как важного сектора экономики.

Ранее экскурсовод Мари Чижова рассказала, что среди туристов растет спрос на московскую кухню.

Сообщалось также, что в Китае из магазинов выкидывают селедку пряного посола.