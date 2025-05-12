В детских садах Хабаровского края начался капитальный ремонт

В рамках президентского национального проекта «Семья», федерального проекта «Поддержка семьи» в дошкольных учреждениях Хабаровского края приступили к капитальному ремонту. В этом году работы будут выполнены в детском саду № 3 г. Вяземского и детском саду № 132 г. Комсомольска-на-Амуре. Всего до 2027 года будет отремонтировано 13 зданий детских садов, на эти цели из федерального бюджета выделено более 728 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia.