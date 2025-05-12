В детских садах Хабаровского края начался капитальный ремонт

В рамках президентского национального проекта «Семья», федерального проекта «Поддержка семьи» в дошкольных учреждениях Хабаровского края приступили к капитальному ремонту. В этом году работы будут выполнены в детском саду № 3 г. Вяземского и детском саду № 132 г. Комсомольска-на-Амуре. Всего до 2027 года будет отремонтировано 13 зданий детских садов, на эти цели из федерального бюджета выделено более 728 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia.
Как рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края, здание дошкольного учреждения г. Вяземского построено в 1969 году. На его капитальный ремонт предусмотрено 42,5 млн рублей, в том числе свыше 4 млн — на новое оборудование. Будет приобретено оборудование, игры, игрушки для обучения и воспитания, требуемые для реализации образовательных программ дошкольного образования.
В детском саду отремонтируют полы, проведут отделочные работы всех внутренних помещений, заменят дверные блоки и три крыльца, заменят водосточную систему, сети связи и пожарную сигнализацию, усилят конструкции основания пристройки.
— Также, по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, выделено дополнительное финансирование в размере 12 млн рублей на благоустройство территории и оборудование уличных игровых площадок, — добавили в профильном ведомстве.
В детском саду № 132 г. Комсомольска-на-Амуре будут проведены кровельные работы.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, что за счет средств президентской единой субсидии для 80 детских садов Хабаровского края приобретены малые архитектурные формы: горки, качели, песочницы. Сейчас проходят работы по их установке. Средства выделены по решению премьер-министра Михаила Мишустина, поддержкой которого глава региона Дмитрий Демешин заручился во время его визита в Хабаровский край.