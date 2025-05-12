Разработана модель для улучшения энергоснабжения Арктики

Как отметили в вузе, Арктика обладает потенциалом для добычи нефти и газа, освоение этой территории является стратегически важным для экономики страны. Так как многие арктические шельфовые месторождения значительно удалены от береговой линии (65−200 км и более), осложняется передача электроэнергии по ЛЭП. Возобновляемые источники энергии, такие как ветровые и солнечные установки, недостаточно стабильны по причине климатических особенностей региона. Поэтому одним из перспективных вариантов электроснабжения подводных комплексов добычи является создание автономных источников электроснабжения, работа которых не будет зависеть от наличия ресурсной базы или погодных условий.