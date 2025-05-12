Разработана модель для улучшения энергоснабжения Арктики

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали модель для оптимизации режимов работы энергосистем на базе автономных источников для развития Арктики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы рассмотрели возможность использования водорода, получаемого на базе природного газа, в топливных элементах в системах децентрализованного электро- и теплоснабжения. Водородные технологии на базе топливных элементов представляют собой достойную альтернативу традиционным генерирующим источникам — они экологичны и энергоэффективны. Кроме того, существует большое разнообразие способов получения основного реагента (водорода) на основе как органических топлив, так и безуглеродных технологий», — цитирует пресс-служба доцента кафедры систем электроснабжения предприятий НГТУ, кандидата технических наук Татьяну Мятеж.
Как отметили в вузе, Арктика обладает потенциалом для добычи нефти и газа, освоение этой территории является стратегически важным для экономики страны. Так как многие арктические шельфовые месторождения значительно удалены от береговой линии (65−200 км и более), осложняется передача электроэнергии по ЛЭП. Возобновляемые источники энергии, такие как ветровые и солнечные установки, недостаточно стабильны по причине климатических особенностей региона. Поэтому одним из перспективных вариантов электроснабжения подводных комплексов добычи является создание автономных источников электроснабжения, работа которых не будет зависеть от наличия ресурсной базы или погодных условий.
Ученые разработали оптимизационную модель, основанную на равенстве предельных доходов предельным издержкам. Они провели сравнительный анализ энергетической эффективности топливных элементов в децентрализованных и централизованных системах энергоснабжения на основе нескольких параметров: суммарного расхода энергоресурсов, сопоставления выбросов СО2, срока окупаемости технологий.
Ученые смогли рассчитать оптимальный режим работы в условиях конкурентного рынка. Применение водородных технологий на базе топливных элементов как альтернативных традиционным генерирующим источникам позволяет увеличить коэффициент использования мощности на 30% (что дает возможность сэкономить на топливе), увеличивается инвестиционная привлекательность энергетического объекта. Кроме того, замена традиционных источников энергии возобновляемыми — это и снижение экологических рисков.
На основе полученных данных ученые определили условия конкурентоспособности новой технологии по сравнению с централизованными и децентрализованными системами на базе мини-ТЭЦ с газотурбинными или газопоршневыми двигателями.
Об особенностях технологии.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, впервые применен комплексный подход к оптимизации режимов энергообъекта. Модель улучшает одновременно социально-экономические, технологические и экологические показатели. Это позволит экономить топливо и снизить стоимость электроэнергии. Расчеты показали, что стоимость одного мегаватта сокращается с 1 рубля до 50−60 копеек. По словам разработчиков, модель может быть применена для улучшения энергоснабжения таких арктических территорий как север Красноярского края и регионы Дальнего Востока.