Фельдшер скорой помощи Габдрахманов рассказал о самых быстрых, легких и страшных вызовах

Бабушка рассказала нам историю о своем муже, с которым они прожили 63 года. Она упомянула, что он ни разу не называл ее дурой. Она сказала, что недавно потеряла его и до сих пор страдает. Я спросил, когда он умер, и она сказала, что прошел год. Тогда я удивился. Это заставило меня задуматься о том, насколько сильно человек может тосковать по любимому человеку даже спустя столько времени.