Терагерцовое излучение предложили использовать для лечения рака

В ходе масштабного исследования научный коллектив сделал несколько выводов. Ключевое открытие связано с воздействием на молекулы воды, из которых на 70−90% состоят клетки человека. Как пояснили в Минобрнауки, терагерцовые волны заставляют эти молекулы колебаться, что приводит к важным изменениям: нарушается структура мембран раковых клеток, активируются естественные защитные механизмы, замедляется процесс деления опухолевых клеток.