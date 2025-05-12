Ушел из жизни генерал-майор Сеилбек Алтынбеков

За годы службы и работы он занимал ряд ответственных должностей. Был заместителем начальника Гражданской обороны Республики Казахстан, затем начальником штаба и первым заместителем председателя Государственного комитета обороны. В марте 1992 года назначен начальником Главного штаба — первым заместителем министра обороны, а с ноября 1992 по декабрь 1993 года командовал Республиканской гвардией. В период с 1994 по 2000 годы занимал пост заместителя председателя Агентства по чрезвычайным ситуациям. С 2005 по 2009 годы руководил специальным управлением АО «Қазақстан темір жолы».