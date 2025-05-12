Ушел из жизни генерал-майор Сеилбек Алтынбеков

— Профессионализм, опыт и мудрость Сеилбека Алтынбекулы всегда вдохновляли личный состав. Его преданность делу, служебному долгу и умение находить решения в сложных ситуациях останутся в памяти всего коллектива, — говорится в сообщении.
В СГО подчеркнули, светлая память о генерале станет опорой для родных и коллег в дни скорби.
Сеилбек Алтынбеков родился 15 июня 1944 года в селе Абай Сырдарьинского района Кызылординской области. В 1967 году он окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина, а в 1977 — Военную академию имени М. В. Фрунзе.
Проходил службу в Советской Армии в Среднеазиатском и Дальневосточном военных округах, прошел путь от командира взвода до командира мотострелковой дивизии.
За годы службы и работы он занимал ряд ответственных должностей. Был заместителем начальника Гражданской обороны Республики Казахстан, затем начальником штаба и первым заместителем председателя Государственного комитета обороны. В марте 1992 года назначен начальником Главного штаба — первым заместителем министра обороны, а с ноября 1992 по декабрь 1993 года командовал Республиканской гвардией. В период с 1994 по 2000 годы занимал пост заместителя председателя Агентства по чрезвычайным ситуациям. С 2005 по 2009 годы руководил специальным управлением АО «Қазақстан темір жолы».
Сеилбек Алтынбеков — член республиканского общественного объединения «Совет генералов». За военные заслуги был награжден орденом «Красной звезды» и медалями, в том числе международными.