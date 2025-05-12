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Самарские врачи рассказали, чем опасна шаркающая походка и как с этим бороться

Шаркающая походка — это состояние, при котором человек идет, почти не отрывая ступни от земли и волоча ноги.

Шаркающая походка — это состояние, при котором человек идет, почти не отрывая ступни от земли и волоча ноги. Из-за этого шаги становятся короткими и неуверенными.

Врачи рекомендуют внимательно относиться к такому признаку и обращаться за консультацией, потому что шарканье ногами часто сигнализирует о проблемах со здоровьем.

Это явление может возникать из-за слабости мышц ног, проблем с координацией движений, болезней нервной системы, возрастных изменений организма и даже депрессий.

Точную причину определяют врачи после осмотра пациента, проверки рефлексов и специальных обследований.

Один из способов предотвратить развитие такой проблемы — занятия скандинавской ходьбой. Во время занятий с палками работают многие группы мышц рук и спины, улучшается равновесие и увеличивается длина шага.

Но важно помнить, что пожилым и ослабленным людям перед началом занятий необходима консультация врача и помощь инструктора, чтобы тренировки проходили безопасно.

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