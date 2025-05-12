Стало известно, в какой сфере больше всего зарабатывают жители Башкирии

Средняя заработная плата в Башкирии в январе-феврале текущего года составила 67 476 рублей, что на 14,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наибольший рост доходов, по данным аналитиков Башстата, отметился в добывающей промышленности, где среднемесячная зарплата достигла 101 833 рублей (+11,3% к 2024 году).
В лидеры по уровню оплаты труда также вошли сферы информации и связи (94 121 рубль), финансов и страхования (91 085 рублей), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (84 466 рублей). При этом наименьшие зарплаты зафиксированы в гостиничном бизнесе и общепите — всего 40 150 рублей в месяц.
Обрабатывающая промышленность, являющаяся крупнейшим сектором экономики республики, демонстрирует среднюю зарплату на уровне 79 240 рублей. Особенно выделяются работники нефтеперерабатывающей отрасли, чьи доходы составляют 117 751 рубль в месяц.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.