Стало известно, в какой сфере больше всего зарабатывают жители Башкирии

В лидеры по уровню оплаты труда также вошли сферы информации и связи (94 121 рубль), финансов и страхования (91 085 рублей), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (84 466 рублей). При этом наименьшие зарплаты зафиксированы в гостиничном бизнесе и общепите — всего 40 150 рублей в месяц.