Не долетевшие до Тюмени самолеты принял екатеринбургский аэропорт

Следовавшие из Санкт-Петербурга, Сочи и из столичных аэропортов самолеты не смогли приземлиться в Тюмени из-за сложных метеоусловий. Два борта, летевшие из Москвы, уже вылетели из Кольцово в пункт назначения. Вскоре вылетят и остающиеся на запасном аэродроме два самолета.