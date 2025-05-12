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Не долетевшие до Тюмени самолеты принял екатеринбургский аэропорт

В Кольцово на запасной аэродром прибыли рейсы, которые не смогли приземлиться в Тюмени.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня утром были приняты четыре самолета, которые не смогли приземлиться в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Следовавшие из Санкт-Петербурга, Сочи и из столичных аэропортов самолеты не смогли приземлиться в Тюмени из-за сложных метеоусловий. Два борта, летевшие из Москвы, уже вылетели из Кольцово в пункт назначения. Вскоре вылетят и остающиеся на запасном аэродроме два самолета.

ЕАН писал, что ранее в Сочи больше чем на сутки был задержан самолет «Уральских авиалиний», который должен был вылететь в Екатеринбург. У лайнера обнаружили техническую неисправность. Оперативно найти резервный борт перевозчик не смог.