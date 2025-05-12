80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили в Омском ГАУ

«Примите наши поздравления с Великой Победой! Сколько бы лет не прошло, а эта священная дата всегда останется символом героизма нашего народа и мужества. В этот день отдаем дань глубокого уважения тем, кто ценой своей жизни сражался за нашу Родину. Низкий поклон всем ветеранам! Желаем здоровья, мира и благополучия!», — обратился к собравшимся боец.