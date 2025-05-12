80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили в Омском ГАУ

Торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы прошли в Омском государственном аграрном университете. Традиционное шествие Бессмертного полка возглавили заместитель министра сельского хозяйства Омской области Николай Филонов, ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова и другие официальные лица. Участники несли портреты героев войны и георгиевские ленты — символы Победы.
В ходе митинга у стелы Памяти выступили почетные гости. Поздравила собравшихся ветеранов, молодежь и педагогов ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова.
«9 мая — это гордость за Победу нашей страны. Мы должны помнить подвиги тех людей, которые положили свои жизни на алтарь Победы, и передавать это из поколения в поколение», — отметила ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова.
Особую торжественность мероприятию придало поздравление выпускника университета, командира ремонтного взвода Алексея Мальцева, который обратился к собравшимся из зоны специальной военной операции по видеосвязи.
«Примите наши поздравления с Великой Победой! Сколько бы лет не прошло, а эта священная дата всегда останется символом героизма нашего народа и мужества. В этот день отдаем дань глубокого уважения тем, кто ценой своей жизни сражался за нашу Родину. Низкий поклон всем ветеранам! Желаем здоровья, мира и благополучия!», — обратился к собравшимся боец.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
В Студенческом дворце культуры состоялся праздничный концерт «Мы — наследники Победы». Творческие коллективы представили музыкально-хореографические композиции, посвященные военным годам. В фойе была развернута историческая выставка, рассказывающая о ветеранах Великой Отечественной войны — выпускниках и сотрудниках университета. Также прошло торжественное возложение цветов к Стелле Памяти совершили лучшие студенты университета — победители научных конференций, спортивных соревнований и творческих конкурсов.
Мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших в зоне СВО выпускников Омского ГАУ. Орденом Мужества (посмертно) награждены: Вячеслав Корнейчук и Алексей Елисеев, также за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, отмечен рядовой Сергей Мельников. Посмертно омич представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации и награждению медалью «Золотая Звезда».