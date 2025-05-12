Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке торжественно передали Вьетнаму российское судно «Профессор Гагаринский»

В воскресенье, 11 мая, в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом, во Владивостоке состоялась торжественная церемония передачи научно-исследовательского судна (НИС) «Профессор Гагаринский» Совместному Российско-Вьетнамскому Тропическому и технологическому центру.

Источник: PrimaMedia.ru

Корабль станет платформой для морских исследований в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В понедельник, 12 мая, начался первый совместный рейс российских и вьетнамских ученых в Хайфон, сообщает ИА PrimaMedia.

Церемония прошла с участием представителей правительства, флота, ДВФУ, ученых и потомков Юрия Гагаринского, в честь которого названо судно. Заместитель председателя правительства Российской Федерации, сопредседатель российско-вьетнамской межправкомиссии Дмитрий Чернышенко передал приветствие, процитировав слова Владимира Путина о равноправном развитии российско-вьетнамских отношений.

«Профессор Гагаринский» оснащен передовыми лабораториями и способен проводить исследования в открытом море и прибрежных зонах. Основные направления работы — изучение биоразнообразия «Кораллового треугольника», коралловых систем, рифов и мангровых экосистем.