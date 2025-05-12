Во Владивостоке торжественно передали Вьетнаму российское судно «Профессор Гагаринский»

В воскресенье, 11 мая, в год 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом, во Владивостоке состоялась торжественная церемония передачи научно-исследовательского судна (НИС) «Профессор Гагаринский» Совместному Российско-Вьетнамскому Тропическому и технологическому центру.