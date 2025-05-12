Во Владивостоке торжественно передали Вьетнаму российское судно «Профессор Гагаринский»

Корабль станет платформой для морских исследований в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В понедельник, 12 мая, начался первый совместный рейс российских и вьетнамских ученых в Хайфон, сообщает ИА PrimaMedia.
Церемония прошла с участием представителей правительства, флота, ДВФУ, ученых и потомков Юрия Гагаринского, в честь которого названо судно. Заместитель председателя правительства Российской Федерации, сопредседатель российско-вьетнамской межправкомиссии Дмитрий Чернышенко передал приветствие, процитировав слова Владимира Путина о равноправном развитии российско-вьетнамских отношений.
«Профессор Гагаринский» оснащен передовыми лабораториями и способен проводить исследования в открытом море и прибрежных зонах. Основные направления работы — изучение биоразнообразия «Кораллового треугольника», коралловых систем, рифов и мангровых экосистем.