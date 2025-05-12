Часть посёлка в Приморье остаётся без горячей воды со Дня Победы

9 мая 2025 года без коммунальной услуги оказались 11 многоквартирных домов, в которых проживает более тысячи человек. По факту коммунальной аварии с длительными последствиями прокурор внёс представление директору Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» — Горноключевской тепловой участок относится к этому подразделению. Начальника теплового района вызвали на место аварии для руководства восстановительными работами.
Ответственное за аварию должностное лицо вызвано в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами).
Ранее прокуратура добилась восстановления холодного водоснабжения в доме № 4а по улице Черёмуховой во Владивостоке. Авария на сетях произошла 8 мая, в то же время, как сообщали СМИ, в доме отсутствовала и горячая вода. О проблеме прокуратуре стало известно только после распространения публикаций о неё, надзорное ведомство организовало подвоз воды и внесло представление руководителю управляющей компании об устранении нарушений закона. Ситуация стала поводом для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Холодное водоснабжение многоквартирного дома было восстановлено к вечеру 11 мая.