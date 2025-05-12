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Город на батарейках: часть Кишинева останется без электричества — список адресов

Некоторые столичные потребители останутся сегодня без электричества.

Источник: Комсомольская правда

Публикуем список адресов, где 12 мая запланированы отключения.

Ботаника:

Куза-Водэ, 18, 18/2, 20, 20/3, 20/4, 21/4, 22, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/1, 28/1, 9999, Индепенденцей, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 15/2, 9999, Траян, 9, 9/2 — с 08:50 до 17:00.

Салкымилор, 24/1 — с 09:30 до 17:00.

Диминеций, 48 — с 09:30 до 17:00.

Чеканы:

Проф. И. Думенюк, 3, 4−6, М. Садовяну, 32/4, 34/3, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/4, 38/4A, 38/5, 38/6, 38B, 38E, 38 °F, Мирча чел Батрын, 29/3A, 29/4, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/8 — с 09:20 до 17:00.

Рышкановка:

Московский проспект, 3, 5a — с 09:20 до 16:00.

Буковиней, 15 — с 09:20 до 12:00.