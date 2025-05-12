Город на батарейках: часть Кишинева останется без электричества — список адресов

Проф. И. Думенюк, 3, 4−6, М. Садовяну, 32/4, 34/3, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/4, 38/4A, 38/5, 38/6, 38B, 38E, 38 °F , Мирча чел Батрын, 29/3A, 29/4, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/8 — с 09:20 до 17:00.