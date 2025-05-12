Город на батарейках: часть Кишинева останется без электричества — список адресов

Публикуем список адресов, где 12 мая запланированы отключения.
Ботаника:
Куза-Водэ, 18, 18/2, 20, 20/3, 20/4, 21/4, 22, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/1, 28/1, 9999, Индепенденцей, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 15/2, 9999, Траян, 9, 9/2 — с 08:50 до 17:00.
Салкымилор, 24/1 — с 09:30 до 17:00.
Диминеций, 48 — с 09:30 до 17:00.
Чеканы:
Проф. И. Думенюк, 3, 4−6, М. Садовяну, 32/4, 34/3, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/4, 38/4A, 38/5, 38/6, 38B, 38E,
Рышкановка:
Московский проспект, 3, 5a — с 09:20 до 16:00.
Буковиней, 15 — с 09:20 до 12:00.