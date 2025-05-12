Иркутская область попала в топ-10 по росту зарплат до 100 тысяч рублей

Половина работающих жителей Иркутской области будет зарабатывать не менее 100 тысяч рублей в месяц уже через 3,5 года. А чтобы 75% населения региона вышли на такой уровень дохода, потребуется 6,5 лет. Об этом сказано в исследовании «РИА Новости».
— Сейчас больше всего высоких зарплат — в Ямало-Ненецком автономном округе, где у половины работников доход уже превышает 100 тысяч. В топ-5 также вошли Чукотский АО, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО и Ненецкий АО. В этих регионах среднестатистический работник сможет получать от 100 тысяч (с поправкой на цены) менее чем через два года, — сообщают «РИА Новости».
Отметим, что Иркутская область занимает 10-е место в рейтинге. Соседнее Забайкалье 22 место — 50% населения будут зарабатывать по 100 тысяч через 4,5 года, 75% — через 7,6 лет. В Бурятии ждать придется дольше (37 место) — 8,1 года, чтобы 75% жителей вышли на эту зарплату.
Кстати, в Ингушетии достичь такого уровня доходов получится не раньше, чем через 19,3 года — это самый долгий срок среди всех регионов России.
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