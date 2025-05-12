Иркутская область попала в топ-10 по росту зарплат до 100 тысяч рублей

— Сейчас больше всего высоких зарплат — в Ямало-Ненецком автономном округе, где у половины работников доход уже превышает 100 тысяч. В топ-5 также вошли Чукотский АО, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО и Ненецкий АО. В этих регионах среднестатистический работник сможет получать от 100 тысяч (с поправкой на цены) менее чем через два года, — сообщают «РИА Новости».