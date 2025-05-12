«Удача была рядом с нами»: З. Тедеев подвел итоги матча против «Ахмата» в Самаре

В воскресенье «Акрон» победил со счетом 3:2 (12+) и автоматически сохранил прописку в Премьер-лиге.
В составе «красно-черных» отличились Дмитрий Пестряков, Ифет Джаковац и Владимир Хубулов. Первым двум в стартовом отрезке ассистировал Артем Дзюба, последний добил грозненцев в конце встречи с передачи Жилсона Беншимола.
«Удача была рядом с нами, заслужили ее. Много работаем, делаем команду лучше. Это заслуга, прежде всего, самих футболистов», — подчеркнул наставник волжан Заур Тедеев.
Добавил: хоть коллектив и сохранил прописку в элите, но расслабляться в двух последних турах не собирается.
«Хочу, чтобы с каждой игрой мы становились лучше и сильнее. В оставшихся матчах должны побеждать», — объяснил Тедеев.
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