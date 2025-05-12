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Для большегрузного транспорта ввели ограничения на дороге в Хабаровском крае

Не смогут проехать машины массой больше 16 тонн.

Источник: Комсомольская правда

Из-за проблем с дорожным покрытием на региональной дороге в Хабаровском крае временно ограничили движение. Мера касается только грузового транспорта и уже вступила в силу.

Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации КГКУ «Хабаровскуправтодор», с 15:00 12 мая на участке дороги «село имени Полины Осипенко — село Бриакан — поселок Березовый» вводится запрет на проезд грузовиков с массой свыше 16 тонн.

Причина ограничения — повреждение несущего слоя дорожного полотна. Это может создать угрозу для транспорта и повлиять на безопасность на трассе. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.