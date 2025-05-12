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В Хабаровске снова вырастет стоимость проезда на автобусах в мае 2025 года

С 12 мая в Хабаровске повысится стоимость проезда до 60 рублей на некоторых автобусных маршрутах. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: Мэрия Хабаровска

С 12 мая новая цена будет действовать на маршрутах № 1 Л, 6, 25, 31. Кроме того, с 17 мая тарифы вырастут на маршрутах № 25−1, 14−1, 21−1, 24−1, 56−1. Уведомления о повышении цен поступили от компаний ООО «Васильев», ООО «Ефимов», ООО «Вираж» и ООО «Оператор».

Ранее, с конца апреля — начала мая, стоимость проезда уже увеличилась до 60 рублей на маршрутах № 8−1, 17−1, 35, 49, 7, 16−1, 8, 46, 88. Таким образом, изменения затронули значительную часть городского транспорта.

Повышение тарифов связано с ростом цен на топливо, запчасти и расходные материалы, а также с необходимостью индексации зарплат сотрудников. Перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право устанавливать цены самостоятельно, без согласования с администрацией города, что предусмотрено законодательством.