В Хабаровске снова вырастет стоимость проезда на автобусах в мае 2025 года

С 12 мая новая цена будет действовать на маршрутах № 1 Л, 6, 25, 31. Кроме того, с 17 мая тарифы вырастут на маршрутах № 25−1, 14−1, 21−1, 24−1, 56−1. Уведомления о повышении цен поступили от компаний ООО «Васильев», ООО «Ефимов», ООО «Вираж» и ООО «Оператор».