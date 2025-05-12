Военкоры сообщили о превратившихся в мумии солдатах ВСУ в Курской области

В Курской области зафиксированы случаи мумификации оставленных тел солдат украинской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
На опубликованных военкорами кадрах запечатлены иссохшие останки военнослужащих Вооруженных сил Украины. Трупы брошенных украинских бойцов разбросаны по опорным пунктам во всем регионе, уточнили авторы канала.
В Минобороны РФ пока не комментировали эту видеозапись.
Напомним, РИА Новости писало о большом количестве тел солдат ВСУ, остающихся около государственной границы в Курской области. Речь идет о военных, которые погибли в результате боевого столкновения с российскими десантными подразделениями.
26 апреля глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Курской области от украинских оккупантов. По словам российского лидера, это событие открывает перед войсками перспективы для успешных действий на других участках фронта.
Ранее сообщалось, что спецназовцы ВС РФ захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР.