Военкоры сообщили о превратившихся в мумии солдатах ВСУ в Курской области

26 апреля глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Курской области от украинских оккупантов. По словам российского лидера, это событие открывает перед войсками перспективы для успешных действий на других участках фронта.