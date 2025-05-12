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80 млн тенге недоплатили учителям в Акмолинской области

В девяти школах накопилась значительная задолженность перед работниками образования.

Источник: Baigenews

В Акмолинской области восстановлены трудовые права сотен учителей — благодаря мерам, принятым прокуратурой, 298 педагогам было выплачено 80 миллионов тенге задолженности по заработной плате, передаёт BaigeNews.kz. Нарушение было выявлено в ходе надзорных мероприятий в Ерейментауском районе, где в девяти школах накопилась значительная задолженность перед работниками образования.

Прокуратура региона регулярно проводит мониторинг соблюдения трудового законодательства, особенно в рамках объявленного Президентом 2025 года — Года рабочих профессий. Обнаруженные нарушения стали предметом надзорного акта, в результате чего задолженность была полностью погашена. Таким образом, конституционные права почти трёх сотен педагогов были восстановлены, а школы — обязаны строго соблюдать обязательства перед своими сотрудниками.

В надзорном органе подчёркивают, что работа по защите трудовых прав граждан, особенно в социальной сфере, продолжается и будет усиливаться в течение года.