80 млн тенге недоплатили учителям в Акмолинской области

Прокуратура региона регулярно проводит мониторинг соблюдения трудового законодательства, особенно в рамках объявленного Президентом 2025 года — Года рабочих профессий. Обнаруженные нарушения стали предметом надзорного акта, в результате чего задолженность была полностью погашена. Таким образом, конституционные права почти трёх сотен педагогов были восстановлены, а школы — обязаны строго соблюдать обязательства перед своими сотрудниками.