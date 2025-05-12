Приём заявок на участие в соревнованиях по гребле ведётся во Владивостоке

Соревнование пройдёт в нескольких категориях: смешанные, студенческие и специализированные команды. В первых двух категориях в каждой команде должно быть не менее двух женщин. Смешанные команды формируются из различных организаций — поровну в каждой команде (по 5 или по 10 человек). Студенческие команды формируются из числа студентов одного учебного заведения (высшего или средне-специального).