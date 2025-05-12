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Приём заявок на участие в соревнованиях по гребле ведётся во Владивостоке

В столице Приморья ведётся приём заявок на участие в соревнованиях по гребле на лодках «Дракон», сообщает ИА DEITA.RU. Желающие принять участие организации должны подать заявку не позже 19 мая.

Источник: ДЕЙТА

Специалисты администрации Владивостока информируют о наборе участников для популярных в столице Приморья соревнованиях по гребле на лодках «Дракон». Они состоятся 28 июня на набережной Спортивной гавани. Проходить соревнования будут уже в 16-й раз.

Все желающие старше 18 лет, умеющие плавать и при условии отсутствия медицинских противопоказаний приглашаются к участию.

Соревнование пройдёт в нескольких категориях: смешанные, студенческие и специализированные команды. В первых двух категориях в каждой команде должно быть не менее двух женщин. Смешанные команды формируются из различных организаций — поровну в каждой команде (по 5 или по 10 человек). Студенческие команды формируются из числа студентов одного учебного заведения (высшего или средне-специального).

Специализированные команды могут состоять из гребцов старше 60 лет, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других участников (условия обговариваются с организаторами).

Важным условием для смешанных команд является наличие единой по цвету и образцу формы и штендер с названием. Участники таких команд обязаны пройти инструктаж и посетить не менее четырёх тренировок, уточняют в администрации Владивостока.

Заявки от участников ожидают до 19 мая по адресу электронной почты dolmatova88@mail.ru или по телефону +7−902−483−56−08. Команды будут сформированы в результате жеребьёвки, которая состоится 22 мая.