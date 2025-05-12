Около трех десятков улиц обесточат в Краснодаре 12 мая

По данным ЕДДС города, без электроэнергии останутся следующие улицы:

— ул. Невкипелого, 18, 19, 19/А, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/4, 21/5, 25, 28

— ул. Гидростроителей, 28

— ул. Вольная, 256/а

— ул. Фиалковая, 31

— ул. Апельсиновая, 123

— ул. Смородиновая, 5

— ул. Виноградная, 140

— ул. Яблочная, 98

— ул. 2 трудовая, 1

— ул. 3 трудовая, 10

— ул. 8 урожайная, 3

— ул. 2 Кадетский пер., 8

— ул. Кадетский 1 пер., 10

— ул. Ростовское шоссе, 20/1, 40

— ул. Кадетская, 2, 5, 7, 8, 9

— ул. Пригородная, 291/6

— ул. Большевистская, 127, 286/1, 293

— ул. Раздельная, 31

— ул. Почтовое отделение, 73

— ул. Брестская, 86/2

— ул. Губкина, 87, 87/а

— ул. Изосимова, 10

— ул. Ленина, 60, 65, 71

— ул. Седина, 53, 55/а

— ул. Гимназическая, 46, 83.



Отключение электричества связано с проведением плановых работ на сетях.