По данным ЕДДС города, без электроэнергии останутся следующие улицы:
— ул. Невкипелого, 18, 19, 19/А, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/4, 21/5, 25, 28
— ул. Гидростроителей, 28
— ул. Вольная, 256/а
— ул. Фиалковая, 31
— ул. Апельсиновая, 123
— ул. Смородиновая, 5
— ул. Виноградная, 140
— ул. Яблочная, 98
— ул. 2 трудовая, 1
— ул. 3 трудовая, 10
— ул. 8 урожайная, 3
— ул. 2 Кадетский пер., 8
— ул. Кадетский 1 пер., 10
— ул. Ростовское шоссе, 20/1, 40
— ул. Кадетская, 2, 5, 7, 8, 9
— ул. Пригородная, 291/6
— ул. Большевистская, 127, 286/1, 293
— ул. Раздельная, 31
— ул. Почтовое отделение, 73
— ул. Брестская, 86/2
— ул. Губкина, 87, 87/а
— ул. Изосимова, 10
— ул. Ленина, 60, 65, 71
— ул. Седина, 53, 55/а
— ул. Гимназическая, 46, 83.
Отключение электричества связано с проведением плановых работ на сетях.
Около трех десятков улиц обесточат в Краснодаре 12 мая
Порядка 20 улиц Краснодара обесточат 12 мая. Электричество отключат на период с 9:00 до 17:00.
По данным ЕДДС города, без электроэнергии останутся следующие улицы: