Новые случаи интернет-травли среди школьников привлекли внимание полиции Приморья

Полиция заинтересовалась аккаунтом, в котором распространяется порочащая несовершеннолетних информация и фотографии. Подозрительный контент был обнаружен в ходе ежедневного мониторинга, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Так, по информации ведомства, в настоящее время проводится проверка, устанавливаются личности граждан, причастных к распространению противоправного контента. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Ранее во Владивостоке 13-летняя девочка создала канал в мессенджере Telegram (18+), где издевалась над своими сверстниками. Личность школьницы была установлена, и в сопровождении ее отца она была доставлена в отдел полиции № 2. Девочка призналась в том, что создала канал, на котором размещала фотографии своих одноклассников с оскорбительными комментариями и требовала деньги за удаление этих материалов, подсмотрев эту практику в СМИ.
Ещё раньше 12-летняя девочка из Приморья создала аналогичный канал. Чат был заблокирован, а саму шестиклассницу отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.