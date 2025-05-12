Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые случаи интернет-травли среди школьников привлекли внимание полиции Приморья

Очередной аккаунт, распространяющий порочащие сведения о несовершеннолетних, обнаружен в ходе мониторинга.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция заинтересовалась аккаунтом, в котором распространяется порочащая несовершеннолетних информация и фотографии. Подозрительный контент был обнаружен в ходе ежедневного мониторинга, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Так, по информации ведомства, в настоящее время проводится проверка, устанавливаются личности граждан, причастных к распространению противоправного контента. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее во Владивостоке 13-летняя девочка создала канал в мессенджере Telegram (18+), где издевалась над своими сверстниками. Личность школьницы была установлена, и в сопровождении ее отца она была доставлена в отдел полиции № 2. Девочка призналась в том, что создала канал, на котором размещала фотографии своих одноклассников с оскорбительными комментариями и требовала деньги за удаление этих материалов, подсмотрев эту практику в СМИ.

Ещё раньше 12-летняя девочка из Приморья создала аналогичный канал. Чат был заблокирован, а саму шестиклассницу отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.