Новые случаи интернет-травли среди школьников привлекли внимание полиции Приморья

Ранее во Владивостоке 13-летняя девочка создала канал в мессенджере Telegram (18+), где издевалась над своими сверстниками. Личность школьницы была установлена, и в сопровождении ее отца она была доставлена в отдел полиции № 2. Девочка призналась в том, что создала канал, на котором размещала фотографии своих одноклассников с оскорбительными комментариями и требовала деньги за удаление этих материалов, подсмотрев эту практику в СМИ.