Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самару придет сильнейшая 5-балльная магнитная буря 18 мая

Жители Самары продолжают страдать от магнитных бурь.

Жители Самары продолжают страдать от магнитных бурь. На этот раз мощная буря ожидает горожан 18 мая. Об этом стало известно от сервиса my-calend.

Сила возмущений достигнет 5 баллов. Зависимые от погоды самарцы могут почувствовать сильное недомогание, головную боль, скачки давления и т.д. Жителям областной столицы рекомендуется ограничить физическую нагрузку, а также остановить свой выбор на легких блюдах, которые не перегружают желудок.

Больше о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».