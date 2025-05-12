В Самару придет сильнейшая 5-балльная магнитная буря 18 мая

Жители Самары продолжают страдать от магнитных бурь. На этот раз мощная буря ожидает горожан 18 мая. Об этом стало известно от сервиса my-calend.
Сила возмущений достигнет 5 баллов. Зависимые от погоды самарцы могут почувствовать сильное недомогание, головную боль, скачки давления и т.д. Жителям областной столицы рекомендуется ограничить физическую нагрузку, а также остановить свой выбор на легких блюдах, которые не перегружают желудок.
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