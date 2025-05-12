В Подмосковье зафиксированы заморозки

В ночь на воскресенье в столичном регионе были зафиксированы заморозки, сообщил Евгений Тишковец, специалист центра «Фобос».
В некоторых районах Московской области температура воздуха опустилась ниже нуля. В Михневе она составила −0,6 градуса, в Коломне, Мелихове и Черустях — −0,8 градуса, а в Серебряных прудах — −1,5 градуса.
Наиболее низкие температуры были отмечены в Серпухове, где столбик термометра опустился до −1,7 градуса. В Москве минимальная температура составила +2,8 градуса.
Ранее Тишковец сообщал, что в начале недели погода будет больше напоминать осень, чем май. В понедельник, 12 мая, в столичном регионе может пойти мокрый снег.