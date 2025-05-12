ГК «Лада» проиграл в ответном матче ЦСКА в Москве с разницей в 6 мячей 11 мая

Тольяттинские гандболистки не смогли пройти действующих чемпионок и поборются за третье место на финише сезона.
Напомним, первая встреча в Автограде закончилась со счетом 29:33 (12+). Команде Ирины Близновой нужно было отыграть четыре мяча в Москве. Но в начале ответной игры хозяйки уже оторвались от нее на те же четыре очка — 1:5.
Ближе к 12-й минуте гости из 63-го региона отставали от соперниц всего на два мяча. Но позже «Лада» не реализовала пенальти и осталась в меньшинстве. В итоге ЦСКА воспользовался этим и ушел на перерыв с преимуществом в +5 — 14:19.
Во втором тайме волжанки пытались догнать москвичек, но те сдержали натиск, добили тольяттинских гандболисток (31:37) и вышли в финал и по сумме двух встреч (12+).
А «Лада» поборется за третье место с победителем пары «Астраханочка» — ГК «Ростов-Дон». Последний взял первую встречу с разницей в +11.
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