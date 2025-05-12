ГК «Лада» проиграл в ответном матче ЦСКА в Москве с разницей в 6 мячей 11 мая

Ближе к 12-й минуте гости из 63-го региона отставали от соперниц всего на два мяча. Но позже «Лада» не реализовала пенальти и осталась в меньшинстве. В итоге ЦСКА воспользовался этим и ушел на перерыв с преимуществом в +5 — 14:19.