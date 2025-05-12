Самарцам напомнили о правилах защиты от клещей

С наступлением тепла в Самарской области активизировались клещи. В связи с этим жителям региона напомнили о правилах безопасности.
— Само- и взаимоосмотры — один из действенных методов профилактики присасывания клеща, — говорится в сообщении Роспотребнадзора Самарской области.
Чаще всего клещи присасываются там, где кожа особенно тонкая, а кровоснабжение — обильное: за ушами, на шее, в пупке, под коленями
Чтобы минимизировать риск столкнуться с клещами, при прогулках на природе нужно выбирать правильную одежду, которая закроет тело: длинные брюки с завязками или резинками снизу, куртку с манжетами и капюшоном. Желательно не ходить по высокой траве, подлеску, мелкому кустарнику.