Самарцам напомнили о правилах защиты от клещей

Чаще всего клещи присасываются там, где кожа особенно тонкая, а кровоснабжение — обильное: за ушами, на шее, в пупке, под коленями и т. д. Клещ присасывается не сразу: после того, как он попадет на тело, пройдет примерно 20 минут.