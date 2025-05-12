Лукашенко сказал, в каком виде спорта у белорусов серебро с отливом золота

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил команду по пляжному футболу с серебром чемпионата мира, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Чемпионат мира прошел на Сейшельских островах. 11 мая в финале сборная Беларуси уступила сборной Бразилии со счетом 3:4. Таким образом, белорусская команда завоевала серебряные медали.
Александр Лукашенко поздравил сборную с этим успехом: «Ваше серебро — с отливом золота! Поздравляю!».
Отметим, что лучшим бомбардиром чемпионата стал белорус Игорь Бриштель, забивший 11 голов в 6 матчах.
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