Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, в каком виде спорта у белорусов серебро с отливом золота

Лукашенко поздравил сборную Беларуси по пляжному футболу с серебром чемпионата мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил команду по пляжному футболу с серебром чемпионата мира, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Чемпионат мира прошел на Сейшельских островах. 11 мая в финале сборная Беларуси уступила сборной Бразилии со счетом 3:4. Таким образом, белорусская команда завоевала серебряные медали.

Александр Лукашенко поздравил сборную с этим успехом: «Ваше серебро — с отливом золота! Поздравляю!».

Отметим, что лучшим бомбардиром чемпионата стал белорус Игорь Бриштель, забивший 11 голов в 6 матчах.

Ранее мы писали, что Герой Беларуси Дарья Домрачева раскрыла рецепт семейного счастья в браке с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.