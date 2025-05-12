На Кубани на 67 году жизни умер журналист Анатолий Мельников

Анатолия Мельникова не стало 9 мая, сообщает телеканал «Краснодар». Он окончил Краснодарский политехнический институт. Однажды он отправил заметку в газету «Комсомолец Кубани», которая привлекла внимание.
Около десяти лет он возглавлял отдел материалов для детей и подростков, работал в «Советской Кубани» и «Краснодарских известиях».
С 2001 по 2012 год Анатолий Мельников занимал должности помощника и советника главы администрации края, курируя информационную политику региона. Был автором резонансных журналистских расследований.
Напомним, на Кубани на 47 году жизни умерла журналистка Наталья Нестеренко. Родилась Наталья Нестеренко в 1978 году, окончила факультет журналистики Кубанского госуниверситета. Работала главным редактором «Новой газеты района», после трудилась в «Ъ-Кубань».