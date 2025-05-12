Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани на 67 году жизни умер журналист Анатолий Мельников

Кубанский журналист скончался за пять дней до своего дня рождения.

Анатолия Мельникова не стало 9 мая, сообщает телеканал «Краснодар». Он окончил Краснодарский политехнический институт. Однажды он отправил заметку в газету «Комсомолец Кубани», которая привлекла внимание.

Около десяти лет он возглавлял отдел материалов для детей и подростков, работал в «Советской Кубани» и «Краснодарских известиях».

С 2001 по 2012 год Анатолий Мельников занимал должности помощника и советника главы администрации края, курируя информационную политику региона. Был автором резонансных журналистских расследований.

Напомним, на Кубани на 47 году жизни умерла журналистка Наталья Нестеренко. Родилась Наталья Нестеренко в 1978 году, окончила факультет журналистики Кубанского госуниверситета. Работала главным редактором «Новой газеты района», после трудилась в «Ъ-Кубань».