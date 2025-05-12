44-градусная жара идет в Казахстан

Так, по данным метеорологов, причиной жаркой погоды без осадков в южных и центральных областях Казахстана станут воздушные массы с районов Ирана.
В итоге лето наступит без предупреждения. Температура воздуха будет постепенно повышаться.
Уже 15 мая столбики термометров в дневные часы зафиксируют сильную жару:
- в южных регионах — 35−44°С,
- в центральных регионах — 35−38°С,
- Акмолинской области — 30−35°С.
Однако не всем удастся насладиться летней погодой.
К примеру, на западные и крайние северные регионы будут оказывать свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами.
В отдельных регионах пройдут даже сильные дожди, возможно выпадение града.