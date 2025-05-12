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44-градусная жара идет в Казахстан

Юг Казахстана накроет жара из Ирана, а на севере страны пройдут сильные дожди с градом. С таким прогнозом погоды на 13, 14 и 15 мая 2025 года выступили синоптики РГП «Казгидромет», сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 88% 765 мм рт. ст. +17°

Так, по данным метеорологов, причиной жаркой погоды без осадков в южных и центральных областях Казахстана станут воздушные массы с районов Ирана.

В итоге лето наступит без предупреждения. Температура воздуха будет постепенно повышаться.

Уже 15 мая столбики термометров в дневные часы зафиксируют сильную жару:

  • в южных регионах — 35−44°С,
  • в центральных регионах — 35−38°С,
  • Акмолинской области — 30−35°С.

Однако не всем удастся насладиться летней погодой.

К примеру, на западные и крайние северные регионы будут оказывать свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами.

В отдельных регионах пройдут даже сильные дожди, возможно выпадение града.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»