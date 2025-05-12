В Самаре отключат холодную воду из-за плановых работ 12 мая на 11 улицах

Основные адреса:
Улица Луначарского, 62.
Улица Степана Разина, 38.
Улица Коммунистическая, 20.
Проспект Карла Маркса, 424.
Улица Минская, 33.
Здесь возможно временное отсутствие воды (уточните заранее):
Улица Партизанская, номера домов: 122, 124, 126, 132, 136.
Улица Кричевского, 3 и ближайшие улицы-переулки.
Улица Хасановская, дома: 34, 36, 38.
Улица Аэродромная, дома: 109−125 и рядом расположенные жилые помещения.
Аэропортовское шоссе, дома: 105, 122 и другие.
Отключения по плану:
Улица Дзержинского, дом 46 Г и окружающая территория.
Кроме того, ведутся ремонтные работы на канализационной сети по адресу:
Пугачевский тракт и улица 7-я Просека, номер дома 241.
«Обращаем ваше внимание, что список отключений может меняться в течение дня. Если заметите утечку или аварию, немедленно сообщайте в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам:334−75−12, 207−87−87», — сообщили представители компании.
Холодную воду вернут сразу же после окончания ремонтных мероприятий.