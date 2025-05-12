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В Самаре отключат холодную воду из-за плановых работ 12 мая на 11 улицах

Сегодня компания «РКС-Самара» предупредила жителей города о возможных отключениях холодной воды.

Основные адреса:

Улица Луначарского, 62.

Улица Степана Разина, 38.

Улица Коммунистическая, 20.

Проспект Карла Маркса, 424.

Улица Минская, 33.

Здесь возможно временное отсутствие воды (уточните заранее):

Улица Партизанская, номера домов: 122, 124, 126, 132, 136.

Улица Кричевского, 3 и ближайшие улицы-переулки.

Улица Хасановская, дома: 34, 36, 38.

Улица Аэродромная, дома: 109−125 и рядом расположенные жилые помещения.

Аэропортовское шоссе, дома: 105, 122 и другие.

Отключения по плану:

Улица Дзержинского, дом 46 Г и окружающая территория.

Кроме того, ведутся ремонтные работы на канализационной сети по адресу:

Пугачевский тракт и улица 7-я Просека, номер дома 241.

«Обращаем ваше внимание, что список отключений может меняться в течение дня. Если заметите утечку или аварию, немедленно сообщайте в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам:334−75−12, 207−87−87», — сообщили представители компании.

Холодную воду вернут сразу же после окончания ремонтных мероприятий.