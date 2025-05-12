В Госдуме объяснили, как россиянам бесплатно получить землю или дачу

Кроме того, по его словам, молодые специалисты, работающие в сельской местности — учителя, врачи, агрономы, работники культуры — могут получить землю сначала в безвозмездное пользование сроком до шести лет, а затем оформить ее в собственность, если сохраняют трудовую деятельность на селе. «Интересно, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он еще не размежеван — тогда придется заняться оформлением границ за свой счет», — уточнил он.