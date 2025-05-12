Ученые вновь фиксируют повышенную солнечную активность. Вот и подошли к концу майские праздники, в которые солнечная активность то и дело не давала метеозависимым людям спокойно отдыхать. Начало новой недели обещает быть спокойным, однако ученые предупреждают, что ближе к выходным геомагнитная активность может вернуться. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 13 мая 2025. Солнечная активность в мае 2025. По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, уровень возмущений на поверхности звезды слегка повысился. Текущий индекс солнечной активности — 5.5 баллов из 10 возможных. Этой ночью эксперты зафиксировали три небольшие солнечные вспышки класса С. Магнитная буря 13 мая 2025. Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности. По предварительному прогнозу, во вторник 13 мая магнитосфера Земли должна остаться спокойной. Ученые предполагают, что уровень геомагнитной активности останется «зеленым» и не поднимется выше 4 баллов по Кр-индексу. Однако не исключены и незначительные возмущения, которые окажутся не настолько сильными, чтобы их почувствовали метеозависимые люди. Эксперты оценивают вероятность спокойной магнитосферы в 29%. Возможность слабых геомагнитных возмущений — 40%. А шанс магнитной бури — 31%. Прогноз магнитных бурь на месяц. Ученые предполагают, что повышенная геомагнитная активность вернется на Землю в конце недели. Уже 18 мая уровень магнитосферы поднимется до «оранжевых» значений и продержится повышенным до 21 числа. К сильной магнитной буре стоит готовиться в конце недели: 28 и 29 мая эксперты прогнозируют настоящий шторм. В начале лета также возможна буря 1 июня, а также повышенная геомагнитная активность 2−6 июня. Но стоит учитывать, что прогноз на месяц вперед может оказаться не точным, ведь никто не застрахован от внезапной солнечной активности. Поэтому лучше заранее проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие дни. Что делать метеозависимым. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему мы болеем во время магнитных бурь и как себе помочь — советы врача. Метеочувствительные люди по всей планете ощущают воздействие магнитных бурь на свое здоровье. Согласно подсчетам врачей, около трети населения испытывает недомогание из-за повышенной геомагнитной активности. Однако универсального средства от метеозависимости не существует, и единственный способ уменьшить ее проявления — пересмотреть свои привычки и режим. Сбалансированное питание, полноценный сон, физическая активность и отказ от курения и алкоголя укрепят организм и помогут ему легче переносить внешние воздействия. Но если, несмотря на здоровый образ жизни, магнитные бури продолжают вызывать неприятные симптомы, стоит проконсультироваться с врачом — возможно, это сигнал о скрытых проблемах со здоровьем.