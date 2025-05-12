ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которой нанесли удар по Рыльску

Силы ВКС России уничтожили реактивную систему залпового огня на колёсном шасси HIMARS ВСУ, из которой накануне был атакован Рыльск Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки войск «Север».
Напомним, 11 мая бойцы ВСУ нанесли удар по Рыльску из американской РСЗО, в результате которого пострадали три человека. В городе зафиксировали значительные повреждения.
«Наши разведчики вскрыли местоположение РСЗО HIMARS в окрестностях села Нагорновка (Белопольский район Сумской области). В объектив разведывательного БПЛА попали пуски ракет по Рыльску», — говорится в публикации.
После этого ВС РФ атаковали артиллерийский ракетный комплекс противника.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн показал видео из Рыльска после ракетного удара ВСУ.