Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которой нанесли удар по Рыльску

ВСУ 11 мая атаковали город Рыльск в Курской области из РСЗО HIMARS.

Источник: Аргументы и факты

Силы ВКС России уничтожили реактивную систему залпового огня на колёсном шасси HIMARS ВСУ, из которой накануне был атакован Рыльск Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки войск «Север».

Напомним, 11 мая бойцы ВСУ нанесли удар по Рыльску из американской РСЗО, в результате которого пострадали три человека. В городе зафиксировали значительные повреждения.

«Наши разведчики вскрыли местоположение РСЗО HIMARS в окрестностях села Нагорновка (Белопольский район Сумской области). В объектив разведывательного БПЛА попали пуски ракет по Рыльску», — говорится в публикации.

После этого ВС РФ атаковали артиллерийский ракетный комплекс противника.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн показал видео из Рыльска после ракетного удара ВСУ.