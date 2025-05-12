Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суд передано дело против жительницы Норильска за поджог банкомата

Жительница Норильска обвиняется в поджоге банкомата в декабре 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Норильска, обвиняемой в поджоге банкомата в конце 2024 года.

В прокуратуре Красноярского края сообщили, что против 23-летней норильчанки утверждено обвинение в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Женщина подожгла банкомат на улице Металлургов в Норильске, а свои действия снимала на телефон.

Было установлено, что за два месяца до этого мошенники похитили у девушки через Telegram 1 млн рублей. Затем они связались с ней и предложили вернуть потерянные средства за поджог банкомата. Для этого мошенник перевел девушке пять тысяч рублей на покупку легковоспламеняющейся жидкости, спичек и перчаток.

Ущерб, причиненный банку, составил более 800 тысяч рублей. Дело в отношении норильчанки направлено у суд.

Отмечается, что в отношении организатора преступления также заведено уголовное дело о склонении к террористическому акту.

В марте сообщалось, что студент поджег дверь здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы.