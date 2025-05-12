В суд передано дело против жительницы Норильска за поджог банкомата

Было установлено, что за два месяца до этого мошенники похитили у девушки через Telegram 1 млн рублей. Затем они связались с ней и предложили вернуть потерянные средства за поджог банкомата. Для этого мошенник перевел девушке пять тысяч рублей на покупку легковоспламеняющейся жидкости, спичек и перчаток.