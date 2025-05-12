В суд передано дело против жительницы Норильска за поджог банкомата

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Норильска, обвиняемой в поджоге банкомата в конце 2024 года.
В прокуратуре Красноярского края сообщили, что против 23-летней норильчанки утверждено обвинение в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Инцидент произошел в декабре 2024 года. Женщина подожгла банкомат на улице Металлургов в Норильске, а свои действия снимала на телефон.
Было установлено, что за два месяца до этого мошенники похитили у девушки через Telegram 1 млн рублей. Затем они связались с ней и предложили вернуть потерянные средства за поджог банкомата. Для этого мошенник перевел девушке пять тысяч рублей на покупку легковоспламеняющейся жидкости, спичек и перчаток.
Ущерб, причиненный банку, составил более 800 тысяч рублей. Дело в отношении норильчанки направлено у суд.
Отмечается, что в отношении организатора преступления также заведено уголовное дело о склонении к террористическому акту.
В марте сообщалось, что студент поджег дверь здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы.