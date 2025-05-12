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Важный для Дальнего Востока закон подписал Мишустин

Кабмин обещает развивать и сохранять, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока утвердили в правительстве России. Она заработает со следующего года.

Согласно новому документу, утверждено экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов, сохранение их исконных территорий проживания, образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры.

Для народов будут продлены приоритетные зоны охоты и рыболовства. Также поддержку обещают народным промыслам и развитию гостеприимства. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Дополнительные меры предусмотрены для более широкого доступа в Интернет, расширение сетей МФЦ, а также медучреждений. Также один из пунктов — поддержка языков малочисленных народов. Например, для них создадут специальные компьютерные раскладки.

Предполагается содействие народным коллективам и театрам, использующим родные языки в своих выступлениях. Гранты дадут научным исследованиям в области истории, культуры, этнографии малочисленных народов.