Важный для Дальнего Востока закон подписал Мишустин

Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока утвердили в правительстве России. Она заработает со следующего года.
Согласно новому документу, утверждено экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов, сохранение их исконных территорий проживания, образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры.
Для народов будут продлены приоритетные зоны охоты и рыболовства. Также поддержку обещают народным промыслам и развитию гостеприимства. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Дополнительные меры предусмотрены для более широкого доступа в Интернет, расширение сетей МФЦ, а также медучреждений. Также один из пунктов — поддержка языков малочисленных народов. Например, для них создадут специальные компьютерные раскладки.
Предполагается содействие народным коллективам и театрам, использующим родные языки в своих выступлениях. Гранты дадут научным исследованиям в области истории, культуры, этнографии малочисленных народов.