Определен оптимальный стимулятор роста для саженцев сосны

Для эксперимента исследовательница использовала семена сосны обыкновенной. Их разделили на пробы по 100 штук и обрабатывали одним из стимуляторов роста, оставив один вариант пробы необработанным. Каждый стимулятор использовался в трех разных концентрациях, а замачивание семян в каждой из концентраций проводили на три разных временных промежутка. Затем семена помещали в климатокамеру для проращивания. Таким образом проверяли какой стимулятор в какой концентрации и при каком промежутке замачивания лучше влияет на всхожесть.