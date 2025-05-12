Определен оптимальный стимулятор роста для саженцев сосны

АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) определили оптимальный стимулятор роста для выращивания саженцев сосны, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. При этом в эксперименте было доказано, что препарат не токсичен для живых организмов в лесу.
«Ученая САФУ Анна Дрочкова доказала, что применение лигносульфаната — побочного продукта переработки древесины — увеличивает всхожесть семян и ускоряет рост сеянцев сосны в теплицах. Эксперименты на дождевых червях показали, что это вещество не является токсичным для живых организмов в лесу. Препарат оказывает комплексное действие: улучшает качество семян, стимулирует рост сеянцев и защищает деревья от патогенных микроорганизмов. Это делает его первым многофункциональным экологически чистым ростостимулятором для древесных культур в России», — сказали в пресс-службе.
Дрочкова также является специалистом Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, как она отмечает, ускорение процесса лесовосстановления после вырубок — важная задача для ученых. Исследования и производственный опыт показывают, что крупные сеянцы хорошо приживаются и лучше противостоят заглушению травянистой растительностью. При этом в северо-таежном лесном районе сеянцы сосны за год не достигают стандартных размеров, поэтому необходимо применять стимуляторы роста.
Стимулятор от вулкана.
В рамках исследования несколько препаратов впервые использовались в качестве экологических стимуляторов всхожести семян сосны обыкновенной. Среди них технические лигносульфонаты, различные препараты из лесоматериалов и даже пепел вулкана. «Выбор веществ, используемых в опытах нашего исследования для увеличения показателей качества семян сосны обыкновенной, основывался на их биологически активном составе», — объяснила Дрочкова.
Для эксперимента исследовательница использовала семена сосны обыкновенной. Их разделили на пробы по 100 штук и обрабатывали одним из стимуляторов роста, оставив один вариант пробы необработанным. Каждый стимулятор использовался в трех разных концентрациях, а замачивание семян в каждой из концентраций проводили на три разных временных промежутка. Затем семена помещали в климатокамеру для проращивания. Таким образом проверяли какой стимулятор в какой концентрации и при каком промежутке замачивания лучше влияет на всхожесть.
Помощь дождевых червей.
С помощью дождевых червей ученые установили, какие концентрации веществ являются губительными для живых организмов. «Технические лигносульфонаты с концентрацией вещества 5% не оказывают влияния на жизнедеятельность червей рода Allolobophora; выживаемость во всех случаях составляет 100%. Дальнейшее повышение концентрации увеличивает летальность дождевых червей до 10−20%, что связано с действием хлористых соединений, входящих в состав изучаемых веществ», — отметила Дрочкова.
В теплицах Бобровского лесного базисного питомника и "Вологодского селекционно-семеноводческого лесохозяйственного центра ученые оценивали качество роста сеянцев.
Выяснилось, что при работе с семенами сосны обыкновенной замачивание нужно проводить на 24 часа. Ученые называют бонусом, что препараты обладают антибактериальными, противогрибковыми и иммуномодулирующими свойствами. Если раньше 15% семян загнивали, то после обработки этими биологически активными добавками загнивали лишь не более 1% семян.
В теплицах с одинаковыми условиями сеянцы сосны, обработанные этими препаратами, выросли в 1,5−2 раза выше и толще по сравнению с необработанной группой. У них получилась развитая корневая система и больше мелких корней. Это говорит о том, что сеянцы могут достигнуть необходимых для высадки размеров за один вегетационный период.
Таким образом, применение стимуляторов роста повышает всхожесть семян сосны с 60% до 95% и увеличивает размеры сеянцев в 1,5−2 раза. При этом большие концентрации вредят процессу прорастания, поэтому требуется минимальный расход препаратов, что снижает себестоимость производства стимулятора роста.